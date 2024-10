EdF ‍: Griezmann, Deschamps a eu une chance incroyable

Mercredi, Antoine Griezmann croisera une équipe française pour la première fois depuis l'annonce de sa retraite internationale. Son entraîneur Diego Simeone n'a pas caché sa joie de pouvoir compter à 100% sur Grizou désormais.

Chouchou d'une grande partie des supporters de l'Equipe de France, Antoine Griezmann ne sera pas soutenu mercredi soir, en particulier dans le Nord. Grizou et l'Atlético Madrid défieront Lille pour la troisième journée de la Ligue des champions. Griezmann est désormais entièrement concentré sur son club madrilène, trois semaines après l'annonce de sa retraite internationale. Une annonce qui a choqué la France mais aussi l'Espagne. De l'autre côté des Pyrénées, les journalistes espagnols désapprouvent leurs homologues français qui évoquent un déclin d'Antoine Griezmann ces derniers mois.

Diego Simeone est aussi dithyrambique avec Griezmann que la presse ibérique. En conférence de presse, l'entraîneur de l'Atlético a été interrogé sur l'apport du Français au sein de son équipe. Pour El Cholo, c'est clair : Griezmann est indispensable à toutes ses équipes présentes comme passées, l'Atlético Madrid comme l'Equipe de France. Estimant que Grizou était l'artisan numéro 1 des récents succès français, il a remué le couteau dans la plaie des supporters des Bleus.

🌟 | PLAYER OF THE MATCH



Antoine Griezmann v Leganés:



👌 90 touches

⚽️ 1 goal

🎯 2 shots/1 on target (0.51 xG)

🎁 2 big chances created

🔑 4 key passes

👟 56/67 accurate passes (0.28 xA)

💨 2/2 successful dribbles

⚔️ 7/10 duels won

🦵 4 tackles

📈 9.0 Sofascore Rating… pic.twitter.com/QVzjqC4Z8W