EdF ‍: Les Bleus abandonnés, Griezmann écoeure Domenech

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France et Antoine Griezmann, c'est terminé. Le champion du monde 2018 a annoncé ce lundi sa retraite internationale. De quoi surprendre mais aussi décevoir...

Antoine Griezmann a dit stop. Après des années de bons et loyaux services, le génie des Bleus a décidé de quitter l'équipe de France. Malgré son rêve de disputer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, Griezmann ne se voyait plus continuer dans ces conditions. Certains parlent d'une lassitude mais son nouveau rôle au sein des Bleus n'a pas joué pour les doubles champions du monde. Si Didier Deschamps est critiqué, notamment pour avoir choisi Kylian Mbappé capitaine à la place de Griezmann, ce dernier est aussi tancé. Ce n'est pas Raymond Domenech qui dira le contraire, lui qui parle même d'abandon.

Griezmann, Domenech ne comprend pas cette décision

Lors de quelques mots échangés avec La Chaine L'Equipe, le consultant et ancien sélectionneur de l'équipe de France n'a en effet pas manqué de tacler Antoine Griezmann et sa décision de lâcher la France à 33 ans : « Cela ne me surprend pas. On assistait à un désamour entre les deux. Il était dû autant aux prestations de Griezmann qu'à la place qu'avait pu lui donner Deschamps avec le capitanat de Mbappé. Il a besoin d'être aimé et d'être un peu le centre du projet pour pouvoir donner le meilleur de lui-même. Je trouve ça désolant quand on a encore le potentiel. C'est abandonner l'équipe de France parce que ça ne s'appelle pas autrement et ça me dérange ». L'équipe de France, qui va prochainement disputer deux matchs de Ligue des Nations, va donc devoir voir l'avenir sans Antoine Griezmann. Le casse-tête ne fait sans doute que débuter pour Didier Deschamps et les Bleus, dont le jeu ne convainc déjà plus grand-monde.