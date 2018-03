EdF : Gomis de retour chez les Bleus, Estelle Denis lance l’idée

Dans : Equipe de France.

Intenable actuellement avec Galatasaray, Bafetimbi Gomis voit son compteur exploser de manière spectaculaire. Au point de l'emmener en Russie ?

Ce week-end encore, il a frappé fort avec un quadruplé en moins de 30 minutes contre Karabukspor. Certes, le club d’Istanbul est en tête d’un championnat pas forcément l’un des plus équilibrés d’Europe, mais il engrange en tout cas de la confiance avec 24 buts en 23 matchs disputés cette saison. De quoi provoquer les applaudissements de son ami Pierre Ménès, qui se demande, comme beaucoup de fans de l’OM, comment le club marseillais a pu faire le choix de ne pas conserver son avant-centre cet été, lui qui était prêt à rester tout en baissant légèrement son salaire aux normes anglaises.

Alors, quand le consultant de Canal+ commente cette actualité riche en buts pour Gomis avec un « Que dire de plus », c’est Estelle Denis qui prend la balle au bond. L’animatrice de la Chaine L’Equipe laisse entendre que son nom pourrait être prononcé ce printemps, si jamais des joueurs comme Alexandre Lacazette et Olivier Giroud continuaient à avoir des difficultés au sein de leur club, et que Didier Deschamps devait appeler un attaquant de pointe en confiance.