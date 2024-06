EdF ‍: Giroud préféré à Thuram, le sondage explosif

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La récente contre-performance des Bleus contre le Canada remet en question les choix de Deschamps en attaque. Le duo Thuram-Mbappé est contesté et les supporters français réclament la titularisation d'Olivier Giroud.

Didier Deschamps se réinvente t-il ou se trahit-il ? Depuis sa prise de fonction, le sélectionneur de l'Equipe de France a pris pour habitude de placer un solide avant-centre dans l'axe de l'attaque. Ce fut parfois Karim Benzema mais le plus souvent c'était Olivier Giroud. Le Grenoblois d'origine est utile à l'équipe grâce à ses appels dos au but, son jeu aérien et sa finition hors pair. Cependant, Deschamps l'a mis sur le banc pendant la préparation. Il mise désormais sur un nouveau schéma avec Marcus Thuram sur le côté gauche de Kylian Mbappé et ce même Mbappé dans l'axe habituellement occupé par Giroud. Un choix discutable et discuté par les Français.

Giroud doit être titulaire contre l'Autriche

C'est ce que révèlent les résultats d'un sondage Odoxa commandé par RTL et Winamax. Les 1002 personnes interrogées ont donné leur composition idéale des Bleus contre l'Autriche lundi soir. Pour eux, Olivier Giroud doit débuter le premier match de l'Euro 2024. 73% des sondés veulent le voir aligné en pointe. A contrario, seuls 58% des votants estiment que Marcus Thuram doit débuter dans l'axe lundi.

Cela montre la grande popularité d'Olivier Giroud et la confiance qu'ont en lui les supporters de l'Equipe de France. Même si ses statistiques n'ont pas toujours été merveilleuses en grand tournoi, il a été un élément essentiel des beaux parcours français. A chaque fois qu'il fut titulaire en pointe pendant un tournoi, les Bleus ont atteint au moins la finale. Malheureusement, à 37 ans passés, Olivier Giroud n'a plus les mêmes capacités physiques. Didier Deschamps ne cèdera sans doute pas à la pression populaire, laissant Olivier Giroud dans un rôle de joker de luxe si Mbappé et Thuram ne sont pas blessés.