EdF : Giroud, le Zlatan Ibrahimovic français, sa femme l'annonce

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 36 ans, Olivier Giroud a battu le record de Thierry Henry du nombre de buts inscrits en Equipe de France lors du Mondial 2022.

Avec 52 buts marqués en sélection, Olivier Giroud trône désormais seul à la tête du classement des buteurs de l’Equipe de France. Espérons pour la France que l’attaquant tricolore ait encore trois matchs pour améliorer ce record lors de la Coupe du monde, cela signifierait que les Bleus iraient en finale du Mondial au Qatar. Mais quoi qu’il arrive contre l’Angleterre, Olivier Giroud pourrait avoir l’occasion d’améliorer ses statistiques en Equipe de France dans les années à venir. Car malgré son âge (36 ans), l’attaquant de l’AC Milan n’est pas encore sur la fin de sa carrière selon sa femme. Interrogée par Le Figaro, Jennifer Giroud a confié qu’Olivier Giroud avait la ferme intention d’imiter Zlatan Ibrahimovic et de jouer au minimum jusqu’à 40 ans. Ce qui pourrait emmener le meilleur buteur de l’histoire des Bleus… jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Olivier Giroud, une carrière jusqu'à l'âge de 40 ans ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

« Même après dix-neuf ans à ses côtés, il m'impressionne encore par sa résilience. Je suis frappée par son mental d’un gamin de 20 ans. Je le vois faire une Zlatan et jouer jusqu’à 40 ans. Il a une bonne hygiène de vie, on a une chef à domicile. Je sens que je vais encore en entendre parler longtemps, du foot » a confié la femme d’Olivier Giroud, persuadée que son mari va encore jouer très longtemps au plus haut niveau. Une bonne nouvelle pour l’Equipe de France dans la mesure où la relève tarde à venir au poste d’avant-centre, où Karim Benzema n’est plus non plus tout jeune. Dans le groupe tricolore pour ce Mondial, Marcus Thuram ou encore Randal Kolo-Muani sont assurément prometteurs mais ne semblent pas encore avoir le niveau d’Olivier Giroud ou de Karim Benzema. Les Bleus risquent par conséquent d’avoir encore besoin des services du buteur milanais pour les années à venir.