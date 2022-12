EdF : Dépasser Henry, Giroud n'y arrivera jamais !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Olivier Giroud est devenu ce dimanche le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. L'attaquant tricolore en est désormais à 52 buts, soit un de plus que Thierry Henry.

L'équipe de France a vécu un moment historique ce dimanche face à la Pologne. En ouvrant le score après un joli service de Kylian Mbappé, Olivier Giroud est devenu seul meilleur buteur de l'histoire des Bleus devant Thierry Henry avec 52 buts inscrits. Une prouesse et un accomplissement incroyables de la part d'Olivier Giroud. Pourtant, rien n'aura été donné à l'ancien attaquant d'Arsenal, qui n'avait marqué aucun but en équipe de France à l'âge de 25 ans. Le voici rentré dans l'histoire du football tricolore. Son record a bien évidemment fait beaucoup parler. Du côté de Djibril Cissé, on est bouche bée face à la longévité et au talent de Giroud et ce, malgré les critiques parfois injustes essuyées au fil des années.

Giroud dépasse Henry, oui mais...

Quand Zlatan parle d'Olivier Giroud, on écoute 👂🇫🇷 pic.twitter.com/tw6m3f3Gtg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 5, 2022

Sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant a en effet donné son avis sur le récent record battu par Olivier Giroud. Malgré tout, difficile voire impossible de passer devant Thierry Henry dans le coeur des gens. « Il sait mettre des buts qui sont pas simples. Il aurait pu mettre un doublé. Mon amour pour Olivier, je l'ai déjà affiché, il m'impressionne. Je lui mets un tableau d'honneur. Il dépasse Monsieur Thierry Henry dans les stats. Mais dans mon coeur et le coeur des gens, Thierry sera toujours un cran au-dessus. Mais chapeau. 52 buts, ce n'est pas rien », a notamment indiqué Djibril Cissé, supporter de la première heure d'Olivier Giroud. Un Olivier Giroud qui aura l'occasion de creuser l'écart sur Thierry Henry samedi prochain lors du quart de finale de l'équipe de France face à l'Angleterre. Un match très attendu, notamment par les Anglais, déterminés comme jamais à faire tomber le champion du monde en titre.