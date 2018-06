EdF : Giroud et Matuidi éjectés, logique ou suicidaire ?

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Le 11 de départ de Didier Deschamps se dessine pour le match d’ouverture face à l’Australie. Avec plusieurs surprises.

Alors qu’une composition classique avec un joueur physique en pointe était attendue, le sélectionneur national est parti pour privilégier la vitesse et la jeunesse. Un pari osé qui va faire le malheur de deux joueurs longtemps incontournables même si souvent critiqués : Blaise Matuidi au milieu et Olivier Giroud devant. Des hommes de base qui laissent leur place, cela marque forcément un groupe. Individuellement, c’est Paul Pogba qui profitera de la mise à l’écart du Turinois, et aura donc la pression pour rendre une belle copie au poste de milieu axe gauche, sous peine de voir ses derniers crédits s’épuiser.

Devant, la rétrogradation de Giroud ne sera pas liée à son choc à la tête reçu face aux Etats-Unis, mais bien à une volonté de Didier Deschamps de mêler des joueurs rapides à Mbappé et Griezmann. Ousmane Dembélé, sur courant alternatif cette saison, aura intérêt à être dans un bon jour, surtout face aux très physiques joueurs australiens. Sinon, les deux trentenaires seront aux aguets pour récupérer une place qui a longtemps été la leur.