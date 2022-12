EdF : Giroud et Benzema, la guerre repart

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Olivier Giroud est définitivement entré dans la légende du football français en devenant le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. De quoi relancer la bataille entre les admirateurs de l'attaquant de l'AC Milan et ceux de Karim Benzema.

Depuis l’annonce du forfait de Karim Benzema pour le Mondial 2022, alors que le Ballon d’Or était déjà au Qatar avec ses coéquipiers de l’équipe de France, les supporters de ce dernier regrettaient amèrement ce maudit souci physique qui plombe leur idole depuis quelques semaines. Et forcément, du côté des fans d’Olivier Giroud, on faisait remarquer que même sans KB9, les Bleus gagnaient et qu’en plus le buteur milanais n’était pas muet, tuant là une des critiques faites à l’encontre du natif de Chambéry. Entre les deux joueurs, même si la relation est toujours restée cordiale, c’est une évidence, il y a un gros décalage sur le plan des choix personnels. Et c’est ce qui oppose les deux camps sur les réseaux sociaux et dans les médias. Alors, quand dimanche soir, Olivier Giroud a superbement ouvert le score pour la France face à la Pologne, et ainsi dépassé Thierry Henry au classement des buteurs, cette haine virtuelle a explosé sur Twitter.

Benzema rêvait de battre le record de Thierry Henry

Pour les supporters d’Olivier Giroud, ces 52 buts marqués sous le maillot de l’équipe de France sont le signe évident que leur attaquant préféré est un joueur qui compte dans l’histoire des Bleus, au contraire de Karim Benzema qui restera lui un footballeur légendaire du Real Madrid. Et forcément, sur Twitter, une fan d’OG, a ressorti un dossier et cet extrait du livre d’un certain Jérôme Rothen. « Pour célébrer la performance de Thierry Henry lorsqu’il était passé devant Michel Platini, la FFF avait préparé deux maillots floqués des numéros 42 et 43, son nombre de buts. Le premier est remis par le président et le second, comme un symbole, par Karim Benzema qui a ces quelques mots : je suis très heureux de remettre ce maillot, Thierry, mais je serais encore plus heureux quand je battrai ton record », raconte celui qui est consultant sur RMC. De quoi mettre de l'huile sur le feu.

Cela n'a pas manqué, au point d'amener Karim Benzema et Olivier Giroud dans les tops tendance sur les réseaux sociaux, tout cela alors que les deux footballeurs sont restés totalement muets l'un à l'encontre de l'autre. Il n'empêche, pour certains admirateurs de l'attaquant du Real Madrid, tout cela a un côté très amer, des reproches étant faits à ceux qui ont déjà oublié le Ballon d'Or. « Quand il portait la France en Ligue des Nations il y a un an, tout le monde était derrière lui. Mais il aura fallu un match réussi sans lui pour que les médias Français se remettent à salir l’image de Karim Benzema… », constate, visiblement désolé, T'Foot, après France-Pologne, comme si la réussite d'Olivier Giroud faisait de l'ombre à Karim Benzema.

Et à chaque message, des dizaines de réponses parfois avec des insultes, où les questions religieuses ne sont jamais très loin, mais souvent des arguments footballistiques qui démontrent que les deux clans ne se réconcilieront jamais, chacun ayant sa vision personnelle d'une carrière. En attendant, avec un joueur Ballon d'Or et un autre qui fonce vers un deuxième titre mondial, le football français peut se frotter les mains. Surtout qu'on a bien compris que Kylian Mbappé pourrait rapidement mettre Benzema et Giroud d'accord, mais dans son ombre.