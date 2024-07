EdF ‍: Yamal fait le malin, Rabiot le met au défi

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'équipe de France affronte l'Espagne pour une place en finale de l'Euro 2024 en Allemagne. Avant ce choc, la pression monte des deux côtés.

L'équipe de France a l'occasion de disputer une nouvelle finale d'un tournoi majeur ce mardi soir en cas de succès face à l'Espagne. Les hommes de Didier Deschamps sont conscients de la mission XXL qui les attend. Pour se débarrasser de la Roja, les Bleus devront élever leur niveau de jeu mais également se montrer plus efficaces devant le but. Aussi, il faudra conserver la solidité défensive qui fait la force de l'équipe de France depuis le début de l'Euro 2024. Ce mardi soir, Nico Williams et Lamine Yamal seront très certainement les plus gros dangers espagnols. Mais les Bleus n'ont pas l'air plus inquiets que cela, surtout concernant le prodige du Barça. Et ce n'est pas Adrien Rabiot qui dira le contraire.

Yamal, Rabiot se marre à moitié

En conférence de presse ce lundi, le milieu de terrain de l'équipe de France a en effet envoyé un message clair à Lamine Yamal : « Je pense qu’il a montré que c’est un joueur qui sait gérer le stress, il a beaucoup de qualités. Il a montré qu’il pouvait jouer, on sait de quoi il est capable et qu’il a la tête froide. Logiquement, c’est peut-être un peu difficile de jouer une demi-finale, mais cela dépendra de notre capacité à lui mettre la pression. Nous voulons sortir Lamine Yamal de sa zone de confort, s’il veut jouer une finale, il devra faire plus de choses que ce qu’il a fait jusqu’ici ». Yamal sait donc qu'à 16 ans seulement, il sera attendu au tournant comme jamais par l'équipe de France. Attention au karma néanmoins pour Adrien Rabiot, alors que les Bleus sont passés déjà tout juste dans le dernier carré après leur victoire aux tirs au but face au Portugal en quarts de finale.