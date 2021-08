EdF : Giroud écarté, Deschamps ne regrette rien

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

L’absence d’Olivier Giroud de la liste des 23 de l’Equipe de France a énormément surpris car elle intervient au moment où il retrouve du temps de jeu, à l’AC Milan. Didier Deschamps a justifié son choix ce dimanche.

Qui aurait pu imaginer un tel scénario il y a quelques mois ? Olivier Giroud absent d’une liste de Didier Deschamps dans laquelle se trouve Karim Benzema. Le sélectionneur de l’Equipe de France a pris cette décision forte après la désillusion de l’Euro, surprenante par rapport à son timing. L’ancien entraîneur de l’OM reproche à l’attaquant français son temps de jeu, au moment où celui en retrouve avec l’AC Milan, et alors qu’il l’a sélectionné pour l’Euro après plusieurs semaines sur le banc à Chelsea, sous les ordres de Thomas Tuchel. Didier Deschamps n’a pas apprécié les reproches faits par Olivier Giroud à Kylian Mbappé quelques jours avant le début de l’Euro. Il l’a fait savoir encore une fois dans son entretien à L’Equipe vendredi de la semaine dernière. Cet événement a peut-être pesé dans la décision de Didier Deschamps.

« C'est mon choix du moment par rapport à la concurrence »

Le boss de l’Equipe de France a donné sa propre explication pour Téléfoot. « Je prends les décisions. C'est mon choix du moment par rapport à la concurrence et le retour d’Anthony Martial. Je sais ce qu'Olivier a fait, il est dans une situation meilleure qu'avant l'Euro. J'assume ce choix. Cela peut laisser libre cours à des interprétations mais j’ai fait ce choix là aujourd’hui et je l’assume », a lâché Didier Deschamps au micro de Frédéric Calenge. Olivier Giroud aura-t-il d’autres occasions de se rapprocher du record de buts de Thierry Henry (51) en Equipe de France ? Il n’est plus qu’à cinq longueurs. Et Didier Deschamps ne lui ferme pas la porte. « À lui d'être performant et il reste disponible pour les Bleus », assurait le champion du monde 2018 jeudi. Après un premier match réussi avec l’AC Milan le week-end dernier, Olivier Giroud a une autre occasion de s’illustrer, ce dimanche à 20h45 contre Cagliari.