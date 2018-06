EdF : Gilles Favard lâche pourquoi la France « ne lui plaît pas »

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Pas vraiment connu pour sa langue de bois, Gilles Favard a évoqué sur la chaîne L'Equipe sa vision de l'équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde en Russie. Et malgré les deux victoires des Bleus, le consultant n'est pas vraiment très tendre avec la formation de Didier Deschamps, dont il conteste plusieurs choix.

« Moi cette équipe ne me plait pas. L’esprit c’est une chose, mais le jeu c’en est une autre. Dès que cette équipe va prendre une formation qui joue au football, elle va prendre un bouillon. Elle n’est que dans la réaction, mais elle va naître dans la difficulté, quand elle sera acculée, menée au score, on va voir sa réaction, mais là cette équipe n’a rien montré. Tant qu’on va jouer avec Matuidi ailier gauche ou Mbappé à droite. Je vais le dire une bonne fois pour toute, depuis qu’il a l’âge de 10 ans et jusqu’à 19 ans, Mbappé a joué à gauche que ce soit à Monaco ou chez les sélections de jeunes. Au PSG il joue à droite car il y a un certain Neymar (...) On a quatre vrais défenseurs, mais qu’au moins devant on leur mette des mecs qui tiennent le ballon et là on met Matuidi à gauche. Pour tenir le ballon on a trouvé mieux non ? Je n’ai rien contre lui, moi je le vois plutôt à côté de Kanté. Je ne demande pas qu’on le fasse sortir, mais qu’au moins on mette Lemar. Lemar il a disparu de la circulation.... », fait remarquer un Gilles Favard, pas vraiment super optimiste sur les chances tricolores si rien ne change.