EdF : France-Turquie, on sort les CRS pour éviter les soucis

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Trois jours après son déplacement en Islande, l’équipe de France recevra la Turquie au Stade de France.

Une rencontre au sommet dans ces qualifications pour l’Euro 2020 puisque les deux formations sont en tête du Groupe H. Si l’enjeu sportif est important, ce match sera aussi particulier car il opposera deux pays liés. Et de nombreux supporters turcs habitant en France pourraient se trouver dans les 78 000 personnes attendues lundi soir dans l'enceinte francilienne. Par conséquent, et pour éviter tout débordement, la préfecture de police de Paris a prévu un « dispositif de sécurisation générale pour prévenir les troubles à l'ordre public avant, pendant et après la rencontre ».

« Les services de la préfecture seront appuyés par des forces mobilisées en périphérie du stade mais également à l'intérieur. Une vigilance accrue sera exercée à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis et à Paris. Des contrôles d'identité seront pratiqués ainsi que des inspections de véhicule. La vigilance sera de mise dans les transports en commun », explique la préfecture sur l'AFP. Quatre mois après la défaite de la France en Turquie (0-2), la pression s’annonce donc palpable, surtout que des tensions diplomatiques touchent actuellement les deux pays, Emmanuel Macron ayant condamné l’offensive lancée par le président turc Erdogan contre les Kurdes de Syrie.