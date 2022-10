EdF : Finito, Didier Deschamps arrêtera après le Mondial

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Zinédine Zidane a enflammé la France du foot ce mardi en annonçant son retour imminent. Tous les regards se sont tournés vers l'Equipe de France et le poste de Didier Deschamps. Logique selon Jean-Michel Larqué, lequel sent proche la fin de l'aventure en bleu de Deschamps.

Une décennie et puis s'en va ? Arrivé au poste de sélectionneur de l'Equipe de France en 2012, Didier Deschamps pourrait terminer son long mandat par la coupe du monde 2022 au Qatar. Même s'il affirme vouloir continuer après cette échéance, plusieurs observateurs ne le voient pas poursuivre selon le résultat des Bleus au Qatar. Une théorie renforcée par les nombreux appels du pied de Zinédine Zidane du côté de l'Equipe de France. Zizou rêve de diriger la sélection nationale et, plus le temps passe plus cela devient une possibilité réelle.

Deschamps usé, Larqué le voit arrêter sous peu

Ce mardi, l'ancien numéro 10 des Bleus a encore nourri la presse hexagonale avec une nouvelle sortie, peut-être prémonitoire pour l'Equipe de France. Interrogé par RMC Sport sur son avenir et un retour sur les bancs de touche, il a répondu simplement : « Bientôt, bientôt. Mais bon, là on profite ». Pour Jean-Michel Larqué, c'est le dernier indice qui lui manquait pour affirmer sur l'antenne de RMC que Didier Deschamps quitterait son poste après le Qatar.

🇫🇷 Captain Larqué : "Je pense que Didier Deschamps s'arrêtera quel que soit le résultat de l'équipe de France au Mondial. Je pense qu'effectivement, il ira sans doute vers un peu de repos, avant peut-être d'autres aventures." #rmclive pic.twitter.com/OGdjsLrXVA — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 25, 2022

L'ancien comparse de Thierry Roland a rencontré le sélectionneur lors du dernier match du Variétés Club de France à Bayonne. Il a senti Didier Deschamps fatigué et ne voit pas comment il continuerait son mandat jusqu'en 2024. « Je pense que Didier Deschamps s'arrêtera quel que soit le résultat de l'équipe de France au Mondial. Je pense qu'il a fait le tour. J’ai discuté avec lui récemment (à Bayonne) et je l’ai senti un peu usé. Je pense qu'effectivement, il ira sans doute vers un peu de repos avant peut-être d'autres aventures », a t-il décrypté dans Rothen s'enflamme. Une simple intuition pas encore prouvée même si personne ne connaît mieux Didier Deschamps que l'ancien consultant de TF1.