EdF fém ‍: Un chaudron bien vide, c'est une honte face à l'Angleterre

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Si le football féminin bat des records de popularité en Angleterre, on ne peut pas en dire autant en France. La comparaison des stades fait mal aux Françaises lors de la double confrontation France-Angleterre.

Ce mardi soir, le Chaudron n'a jamais aussi mal porté son nom. Le stade de l'AS Saint-Etienne ne connaît pas une superbe affluence pour la venue de l'Equipe de France féminine. Malgré une belle affiche contre l'Angleterre (championne d'Europe en titre) et une possible qualification pour l'Euro 2025, le stade Geoffroy-Guichard sonne bien creux. La tribune Nord est totalement vide et a été fermée. La tribune sud est modestement garnie. Enfin, dans la tribune Est, seul l'étage inférieur est ouvert et contient des spectateurs. Une affluence décevante alors que le stade stéphanois peut accueillir jusqu'à 42 000 personnes.

Les tribunes du stade Geoffroy-Guichard sont bien vides pour l’entrée des joueuses de l’équipe de France face à l’Angleterre. 🥲🇫🇷



📸 @foo_teuses pic.twitter.com/7F92e560Gh — Footeuses (@foo_teuses) June 4, 2024

Un résultat d'autant plus terrible quand on le compare à l'affluence anglaise, lors du match aller disputé vendredi dernier. A Newcastle, St James' Park (52 000 places) était plein comme un œuf pour Angleterre-France. Jean-Michel Aulas et ses équipes de la LFFP (Ligue féminine de football professionnel) auront beaucoup de travail pour réduire l'écart entre la France et ses voisins européens.