EdF ‍: Fausse joie pour Clauss, Deschamps va lui fermer la porte

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Rappelé en équipe de France, Jonathan Clauss a une belle carte à jouer pendant ce rassemblement. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille peut s’installer plus solidement dans le groupe. A condition que le sélectionneur Didier Deschamps lui en donne vraiment l’opportunité.

Marqué par sa non-sélection pour le Mondial 2022, Jonathan Clauss a tourné la page. Le latéral droit de l’Olympique de Marseille joue désormais dans une défense à quatre cette saison. D’où le choix de Didier Deschamps qui l’a rappelé pour affronter les Pays-Bas en éliminatoires de l’Euro 2024 et l’Ecosse en amical. Une belle opportunité pour l’ancien Lensois, d’autant que le titulaire attendu Jules Koundé est finalement forfait.

Dans ces conditions, Jonathan Clauss a une belle carte à jouer en équipe de France. Mais pour Daniel Riolo, le Marseillais ne parviendra jamais à convaincre le sélectionneur tricolore. « Il a d’abord suscité les doutes car Deschamps ne joue pas dans ce système-là, a rappelé le journaliste de RMC. A un moment il a été question qu’il fasse évoluer ce système et on s’était dit qu’il y avait peut être une place pour lui. C’était l'époque où Clauss quitte Lens, qu'il était un peu en haut, et on s’est dit "ah, on a enfin un arrière droit !". »

« Mais par la suite, comme le système des Bleus n’a pas évolué et que Deschamps aime jouer à quatre derrière, avec des joueurs costauds, qui défendent bien et qui montent peu, le pauvre Clauss, là ça le sortait du jeu complet, a poursuivi le chroniqueur de l’After. Je pense que Deschamps a plutôt misé sur le côté gauche avec Theo Hernandez pour les montées. Désormais à l’OM, Clauss joue beaucoup à quatre derrière. Mais si Koundé est là, et on est d'accord que ce ne sont pas les mêmes profils, je pense que c’est mort pour Clauss. »

Clauss incompatible avec Deschamps ?

« Peut-être qu'il sera dans le groupe mais c'est un process mental complètement différent pour Deschamps. Jouer avec deux latéraux qui peuvent monter, avec un Clauss qui n'est pas assez costaud… Parce que n'oublions pas la donnée essentielle pour Deschamps, c'est la taille et le muscle. Clauss est petit et pas assez musclé. A priori ce n’est pas le profil qui lui correspond », a prévenu Daniel Riolo.