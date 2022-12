Zinedine Zidane, sa décision surprend !

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Annoncé comme le futur sélectionneur des Bleus, Zinedine Zidane voit Didier Deschamps être désormais le grand favori pour conserver son poste. L'ancien numéro 10 de la France se montre en tout cas très discret pendant le Mondial au Qatar.

Didier Deschamps a renversé tous les pronostics en qualifiant l’équipe de France en finale malgré de nombreux absents de marque avant le début de la compétition. Annoncé sur le départ pour faire place à Zinedine Zidane, le sélectionneur des Bleus est plus que jamais renforcé dans sa position. Une victoire face à l’Argentine le laisserait incontestablement sur le trône surtout que, sauf revirement de situation, c’est son désir de continuer. Tout comme celui de la fédération maintenant que l’objectif des demi-finales a été atteint et même dépassé. A moins d’une catastrophe dans les prochaines semaines, Didier Deschamps est donc bien parti pour conserver son poste. Tout cela alors que la place semblait promise à Zidane avant le rendez-vous au Qatar.

Zidane ne devrait pas voir la finale au Qatar

Malgré son immense aura, l’amour éternel que les Français lui portent, Zizou n’a en tout cas pas pesé sur l’ambiance chez les Tricolores pendant ce Mondial. L’ancien numéro 10 a fait voeu d’un silence absolu pour ne pas perturber les Bleus, lui qui avait simplement livré cet automne que l’équipe de France serait toujours sa maison, et son objectif comme entraineur. « Quand vous êtes bleu, vous êtes bleu à vie. Je connais personnellement des joueurs, l’entraîneur aussi, je souhaite vraiment une très belle compétition à l’équipe de France », avait confié Zidane. Ambassadeur de la Coupe du monde au Qatar depuis les premiers jours, poste pour lequel il a été grassement rémunéré, Zidane ne fait pourtant pas partie des nombreuses stars mondiales et également françaises aperçues depuis le début de la compétition dans les stades qataris.

Pour la finale, ce devrait être une ribambelle d’anciens joueurs glorieux, surtout que la FFF a invité les champions d’Europe 1984 et les champions du monde 1998 à venir à Lusail pour assister à la finale, a révélé Emmanuel Petit ce jeudi. Mais selon Le Figaro, Zinedine Zidane n’a pas prévu de s’y rendre, ce qui peut forcément étonner en raison de son attachement aux Bleus. Pas forcément un adepte des flashs et de l’attention, l’ancien joueur du Real Madrid suivra la finale à distance, discrètement, même s’il a aussi récemment confié que le terrain lui manquait. Un retour en équipe de France, au poste de sélectionneur, est toutefois très compromis désormais, alors que son nom a été évoqué pour prendre les commandes du Brésil. En tout cas, Zidane ne pourra pas être accusé d’avoir fait parler de lui ou d’avoir mis une pression malsaine sur les Bleus en se plaçant pour l’avenir, alors que son rêve d’entrainer la France est connue. Un geste de classe de plus de la part de Zizou.