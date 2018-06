EdF : « Faites-nous rêver », le message de Macron aux Bleus

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Comme il est de coutume, le président de la République a déjeuné avec les joueurs de l’Equipe de France à quelques jours du début de la Coupe du monde. Ce mardi à Clairefontaine, Emmanuel Macron a demandé à la troupe de Didier Deschamps de « faire rêver » la France et d’emmener les supporters « très loin » grâce à leurs exploits sur le terrain.

« Il y aura peut-être des moments de doute dans cette compétition, mais n’oubliez jamais ces 3 valeurs. Restez unis, ayez toujours le sens de l’effort car c’est cela qui vous a emmener en Equipe de France et ayez confiance. Car c’est cela qui rend notre pays encore plus fort. Le reste, vous savez mieux le faire que moi. Vous avez un super entraîneur et une superbe équipe pour le faire. Faites-nous rêver et emmenez-nous très loin » a expliqué le chef de l’Etat, grand fan de football et qui se rendra en Russie si les Bleus atteignent les demi-finales. Tout autre résultat pourrait être jugé comme décevant.