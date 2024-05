EdF f. ‍: La France dompte les Anglaises, direction l'Euro

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Éliminatoires Euro 2025, 3e journée

St James’ Park (Newcastle)

Angleterre-France 1-2

Buts : Mead (30e) pour l’Angleterre ; De Almeida (41e), Katoto (68e) pour la France

La France est lancée vers l'Euro 2025. Les Bleues ont gagné leur troisième rencontre sur 3 dans les qualifications, dominant les Anglaises chez elles 1-2.

Un nouveau gros test réussi par les Bleues d'Hervé Renard. Après avoir battu l'Allemagne et la Suède en ce début d'année 2024, elles se frottaient aux championnes d'Europe et vice-championnes du monde anglaises. Le début de match était peu évident pour la France, bousculée par la vitesse des attaquantes anglaises. Les Anglaises ouvraient logiquement le score. Sur un centre, Bacha était percutée par Stanway et le ballon arrivait pour Mead qui ajustait la gardienne française. Les Bleues usaient des corners pour réagir. De la tête, Lakrar poussait la gardienne anglaise à un arrêt salvateur. Juste avant le repos, De Almeida égalisait sur cette phase de jeu. Elle reprenait le centre de Dali d'une belle reprise lobée.

𝗟𝗮 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗹 𝗮𝗻𝗴𝗹𝗮𝗶𝘀 🔥💙



🔜 Match retour mardi prochain à Saint-Etienne 👊#FiersdetreBleues #ANGFRA pic.twitter.com/XxkEJd7kjd — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) May 31, 2024

Peyraud-Magnin sauvait la France en détournant une belle frappe de Mead (45e+4). Peu à peu, les Anglaises baissaient de pied et cela profitait aux Françaises. Elles frappaient à nouveau sur corner. Diani remettait de la tête pour Katoto qui marquait d'une frappe en pivot. Le but du 2-1 et d'une victoire solide à Newcastle. Avec ce succès, les Françaises prennent le large dans leur groupe de qualification et se rapprochent de l'Euro 2025. Elles frappent aussi un grand coup en vue des JO 2024 dans deux mois.