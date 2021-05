EdF : Exit Deschamps, Wenger veut Benzema et Zidane

Dans : Equipe de France.

Séduit par les performances de Karim Benzema, Arsène Wenger regrette que l’attaquant du Real Madrid soit mis à l’écart par le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps. Le dirigeant à la FIFA estime que le Merengue a sa place en sélection, tout comme Zinédine Zidane.

Connu pour son calme, Arsène Wenger n’est vraiment pas du genre à entrer dans les polémiques. Et pourtant, l’ancien manager emblématique d’Arsenal n’a pas hésité à évoquer la situation de Karim Benzema en équipe de France. Rappelons que l’attaquant du Real Madrid, impressionnant ces dernières saisons, n’a plus été appelé par le sélectionneur Didier Deschamps depuis octobre 2015. Un choix incompréhensible pour le directeur du développement à la FIFA, évidemment conscient que le problème n’est pas sportif.

« Benzema mérite de jouer l’Euro »

« Cela ne dépend pas de sa qualité footballistique, a commenté Arsène Wenger pour l’agence de presse EFE. C'est dû à une raison que je ne connais pas. Il mérite à 100% de jouer l'Euro, croyez-moi. Il jouerait dans n'importe quelle sélection au monde. C'est à cause d'un problème extra-sportif. Il joue titulaire au Real Madrid depuis plus de 10 ans. Peu de joueurs peuvent en dire autant. » Et si Karim Benzema avait encore une chance de revenir en équipe de France ?

A priori, son retour passerait par un changement de sélectionneur. Cette hypothèse ne déplairait pas à Arsène Wenger qui verrait bien l’entraîneur du Real Madrid Zinédine Zidane succéder à Didier Deschamps.« Oui, en plus il a déjà dit à plusieurs reprises qu'il aimerait bien le faire, donc je n'ai aucun mal à l'imaginer, a répondu l’Alsacien. J'espère qu'il continuera à avoir du succès parce que ce qu'il a fait pour le football est magnifique. » Ce n’est pas un hasard si la Maison Blanche tente de retenir son coach annoncé sur le départ.