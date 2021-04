Real : Fred Hermel lance une bombe sur l’avenir de Zidane

Dans : Liga.

En course pour décrocher une quatrième Ligue des Champions en tant qu’entraîneur, Zinedine Zidane a d’ores et déjà marqué l’histoire du Real Madrid.

Cela étant, le champion du monde 1998 n’est pas certain de poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole la saison prochaine. En effet, sur l’antenne de RMC, le journaliste Fred Hermel a fait savoir que Zinedine Zidane songeait sérieusement à quitter le Real Madrid à l’issue de la saison. Et tandis que l’Equipe de France est souvent citée comme une destination inévitable pour Zinedine Zidane, c’est à la Juventus Turin que l’entraîneur tricolore pourrait rebondir… dès cet été. Preuve qu’un deal est possible, la Juventus et Zidane avaient trouvé un accord de principe il y a deux ans, avant que « Zizou » ne prenne finalement la décision de revenir au Real Madrid.

« Mes contacts en Italie m’appellent beaucoup pour savoir ce qu’il va se passer avec Zidane à la fin de la saison. Plus on avance, plus je suis persuadé que Zinedine Zidane ne sera plus l’entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Cela ne m’étonnerait pas du tout que Zidane soit l’entraîneur de la Juventus Turin dès cet été, à condition qu’ils soient qualifiés en Ligue des Champions. C’est beaucoup plus probable que Pirlo se fasse virer de la Juventus plutôt que Deschamps se fasse virer des Bleus. En mars 2019, quand Zidane revient au Real, il a un accord verbal avec la Juve à tel point que des gens cherchaient une maison pour lui à Turin. J’ai du mal à imaginer Zidane au Real l’année prochaine. Il est fatigué de beaucoup de choses mais l’idée de retrouver Cristiano Ronaldo et un club qu’il connaît et qu’il aime, ça pourrait le tenter » a lancé Fred Hermel, pour qui il n’y aurait rien d’étonnant à voir Zinedine Zidane sur le banc de la Juventus Turin l’été prochain en lieu et place d’une autre légende du football, Andrea Pirlo.