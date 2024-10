EdF ‍: En pleine polémique, un joueur balance Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Forfait pour le rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé a quand même débuté un match de Liga avec le Real Madrid samedi dernier. Le capitaine des Bleus semble donner la priorité à son club, ce que confirme un international tricolore.

Face à la polémique du moment, les matchs de l’équipe de France passent au second plan. L’Israël et la Belgique, adversaires des Bleus pendant ce rassemblement, font beaucoup moins parler que Kylian Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a été annoncé forfait pour la sélection jeudi, avant de débuter le match de Liga contre Villarreal (2-0) deux jours plus tard. Malgré les explications peu convaincantes du sélectionneur Didier Deschamps, pour Mathieu Valbuena, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’a pas assumé son statut.

« Les clubs sont les employeurs », Deschamps s’explique sur Mbappé https://t.co/vuyiExOvUk — Foot01.com (@Foot01_com) October 7, 2024

« Un capitanat, ce n’est pas juste un bout de tissu autour du bras, c’est aussi avoir des responsabilités sur et en dehors du terrain, a réagi l’international tricolore sur RMC. Et je pense qu’il aurait été important qu’il puisse être là pour ces matchs, même s’il savait qu’il était fatigué. Il aurait pu être là pour le groupe, c’est ça aussi le capitanat. Il a aussi des soins en équipe de France, il aurait pu être là et sa décision est assez étrange. (…) Ce qui est surprenant pour les amoureux de l’équipe de France, c’est le fait qu’il ne soit pas en sélection et qu’il joue ce week-end contre Villarreal. »

Valbuena enfonce Mbappé

« La priorité de Mbappé, je trouve que ce n’est pas l’équipe de France, c’est le Real Madrid. Il vient dans un nouveau club, il sait qu’il a tout à prouver et que ce n’est pas évident de réussir là-bas. Je pense qu’il met tous les atouts pour être performant… On a vu ses dernières sorties en équipe de France, ce n’était pas un grand Mbappé, même dans l’investissement, sa façon de jouer, on avait l’impression qu’il n’était pas là. Mon ressenti, c’est que Kylian est beaucoup plus focus sur ce qu’il va faire au Real Madrid », a interprété le milieu de l'Athens Kallithéa, surpris et surtout déçu de l'attitude du Merengue.