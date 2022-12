EdF : Emmanuel Macron tue le suspense avant France-Angleterre

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Emmanuel Macron a choqué tout le monde en donnant le bon pronostic et les bons buteurs du match entre la France et la Pologne.

Avant le huitième de finale de l’Equipe de France contre la Pologne, interrogé sur le sort de cette rencontre, Emmanuel Macron avait donné le pronostique exacte. « Je pense qu’on gagne 3-1. Lewandowski va en mettre un, comme Mbappé ou peut-être Giroud, qui a envie d’entrer dans l’histoire. Et joker pour le troisième but des Français » avait lancé le président de la République, qui avait le bon score ainsi que les bons buteurs de la rencontre, chose suffisamment rare pour être soulignée. En toute logique, il a été demandé au chef de l’Etat de donner son pronostic pour le quart de finale des Bleus contre un adversaire bien plus coriace : l’Angleterre. Et la France n'a pas à trembler puisque selon Emmanuel Macron, l’Equipe de France va se qualifier.

Macron voit les Bleus se qualifier contre l'Angleterre

En revanche, le voyant Emmanuel Macron ne se risque pas (encore) à donner le score et les buteurs. « Je n'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'on gagne. Je ne donne pas encore le score (...) mais je pense qu'on gagne » a lancé Emmanuel Macron sur l’antenne de RTL avant de poursuivre. « Je vous donnerais mon pronostic sur le résultat exact la veille (rires). Je veux aussi féliciter nos Bleus qui ont fait un match formidable (contre la Pologne). Si nous gagnons, j'irai pour les demi-finales et la finale, comme je m'y suis engagé » a prévenu Emmanuel Macron, qui s’était rendu en Russie pour la demi-finale contre la Belgique en 2018 et qui se déplacera par conséquent au Qatar la semaine prochaine en cas de victoire de l’Equipe de France face à la sélection des Three Lions. Une victoire qui ne fait presque aucun doute selon Emmanuel Macron, le digne successeur de Paul le Poulpe aux pronostiques des matchs de la Coupe du monde.