EdF : Dugarry refuse de dézinguer Adrien Rabiot

Dans : Equipe de France, PSG.

Remplaçant face à la Bulgarie samedi soir (0-1), Adrien Rabiot est vite entré en jeu afin de combler la blessure à la cuisse de Ngolo Kanté.

Pas franchement à son aise à un poste devenu inhabituel pour lui de sentinelle, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a créé la polémique après la rencontre. En effet, l’international français a déclaré « avoir froid » et avoir ainsi « peur de (se) blesser ». Des déclarations qui ont beaucoup fait réagir, Daniel Riolo ayant notamment déclaré son exaspération envers le joueur de 22 ans. Egalement sur les antennes de RMC, Christophe Dugarry refuse quant à lui de tomber sur un joueur qui n’a « pratiquement jamais joué en Equipe de France ».

« On peut parler du contexte. Le contexte est horrible et très difficile. C’est la réalité. Il peut courir, être un peu plus impliqué mais on ne peut pas reprocher à Rabiot ses déclarations. Il est très mal rentré, il a été mauvais tout simplement, mais je refuse de tomber sur ce jeune qui n’a pratiquement jamais joué en équipe de France. Ce sont aux autres de prendre le relais. Rabiot n’a pas le profil d’un numéro six agressif. Il a joué comme il sait faire d’habitude, il a voulu ressortir proprement. Il a été pris par l’environnement. C’est sa troisième sélection, il devait rester en sentinelle… Il a raté son match, mais rien de plus » a lancé l’animateur, convaincu que le milieu du PSG représente l’avenir des Bleus à ce poste. Néanmoins, il ne devrait pas débuter ce mardi face à la Biélorussie puisque la tendance est à un 4-2-3-1 avec Corentin Tolisso et Blaise Matuidi au milieu de terrain.