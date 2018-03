EdF : Dugarry dévoile la raison cachée de la sélection de Ben Yedder

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Enfin. Christophe Dugarry n'a pas caché sa joie en apprenant que Wissam Ben Yedder était appelé en équipe de France.

Il est l'une des deux surprises de la dernière liste de Didier Deschamps, dévoilée jeudi. Appellé pour la première fois en sélection nationale, comme Lucas Hernandez, Wissam Ben Yedder découvrira donc Clairefontaine la semaine prochaine, avant de probablement revêtir le maillot des Bleus lors des matchs amicaux contre la Colombie (23 mars) et face à la Russie (27 mars). Une convocation tout à fait légitime selon Christophe Dugarry, vu que l'ancien Toulousain dispose d'un profil différent de celui de Giroud et que « DD » ne compte pas utiliser Mbappé en 9, ce qui laisse forcément une place de plus à prendre à ce poste.

« C’est logique que Deschamps appelle Ben Yedder. Il a gagné sa chance. Il s’est battu cette saison. Son temps de jeu à Séville, il a su le mettre à profit pour être efficace. J’aime ses qualités. C’est un vrai joueur de football. Pied droit, pied gauche... il sait décrocher, jouer sur un côté, se déplacer sur tout le front de l'attaque... Il sait faire plein de choses. J’apprécie ses qualités. Il y a une place à prendre. Deschamps n’a pas voulu essayer Mbappé à ce poste... », a expliqué, sur les ondes de RMC, un Duga ravi pour WBY, qui a une vraie carte à jouer avant le Mondial 2018, surtout qu'il réalise une belle saison au FC Séville, avec notamment 10 buts marqués en Ligue des Champions, dont un doublé contre MU en huitièmes.