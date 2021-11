EdF : Dubois blessé, les supporters de l’OL sans pitié

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Titulaire dans le couloir droit lors du match de ce mardi en Finlande, Léo Dubois a du quitter ses partenaires avant la mi-temps.

Sur un dégagement en bout de course, l’homme de couloir droit a ressenti une vive douleur derrière la cuisse. Probablement une sérieuse blessure puisque le Lyonnais n’a pas pu poser le pied à terre au moment de regagner le vestiaire, et l’OL peut déjà se préparer à se passer pendant plusieurs semaines de son capitaine. A l’heure où les Bleus ont du mal à trouver la bonne carburation à droite, cela a permis à Benjamin Pavard et Kingsley Coman de voir leurs temps de jeu augmenter. A Lyon, Peter Bosz va être privé d’un titulaire, mais cela n’a pas l’air de trop déranger les supporters de l’OL. Dans des messages sans pitié sur les réseaux sociaux, ces derniers ont semblé prendre assez positivement ce qui reste une mauvaise nouvelle. Sa mauvaise prestation à Rennes, où il n’y a pas que Jérôme Boateng qui l’avait enguirlandé, et les promesses de son successeur Malo Gusto, rendent les fans lyonnais bien acides.

La France qui ouvre le score après la sortie de Dubois, l'entrée de Coman et le replacement de Pavard #FINFRA pic.twitter.com/7Jx8iYaGo3 — Apprenti Jewriste (@Arthur_C__) November 16, 2021

« On s’en branle trop qu’il soit capitaine, je veux voir Gusto titulaire c’était la seule façon, c’est la fête », « Dubois blessé, c’est la bonne nouvelle du match avec le but de Benzema », « Dubois s’est blessé, c’est la teuf », « les seuls déçus de la blessure de Dubois, c’est les Marseillais », ont ainsi résumé les internautes en vue du prochain match entre l’OL et l’OM. Heureusement, quelques bons samaritains sont venus remettre un peu d’ordre, expliquant tout de même que les critiques peuvent exister, mais qu’il valait mieux éviter de se réjouir de la blessure d’un joueur. Surtout que le fameux Malo Gusto, certes prometteur, a aussi connu de grosses difficultés quand il a du enchainer. Et cela risque désormais d’être le cas dans les prochaines semaines.