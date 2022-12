Edf : Mbappé s'offre un record, il n'y a pas de quoi être fier

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Barbet

Meilleur buteur de l'Équipe de France durant cette Coupe du monde 2022, Kylian Mbappé s'est illustré offensivement grâce à ses actions prodigieuses. Néanmoins, malgré une forte contribution pour l'attaque, le joueur de 23 ans accorde peu d'importance aux tâches défensives.

Auteur de 5 buts dans la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé est le meilleur buteur de la compétition, à égalité avec Lionel Messi. Outre ses 5 réalisations, l'attaquant français a également distribué deux passes décisives. Des statistiques offensives très flatteuses qui dénotent de l'importance et de l'impact du joueur du PSG dans les résultats de l'Équipe de France au Mondial. Cependant, Kylian Mbappé semble être dispensé des tâches défensives. Contrairement à Ousmane Dembélé, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann, repositionné en tant que milieu de terrain relayeur et qui fait un énorme travail dans l'entrejeu des Bleus. Depuis le début du tournoi, Kylian Mbappé est le joueur qui effectue le moins d'actions défensives pour son équipe.

Mbappé est le joueur qui défend le moins

0.19 – Kylian Mbappé effectue en moyenne 0.19 action défensive par 90 minutes à la Coupe du Monde 2022 (1 en 477 minutes), moins que tout autre joueur de champ sur cette édition (minimum 150 minutes jouées). Consigne ? pic.twitter.com/ZQ2WF8nqyM — OptaJean (@OptaJean) December 15, 2022

Le site spécialisé dans les statistiques Opta, explique que parmi tous les joueurs de champ présents à la Coupe du monde et qui ont au moins disputé 150 minutes, Kylian Mbappé est le joueur qui fait le moins d'action défensive par match. Son ratio est de 0,19 toutes les 90 minutes. C’est-à-dire une action défensive en 477 minutes disputées. Le plus faible total de la Coupe du monde 2022. Un record assez peu élogieux, qui traduit de la faible contribution du natif de Bondy par les tâches défensives. Peut-être une consigne de Didier Deschamps qui souhaite dispenser Kylian Mbappé afin de le laisser plus libre. Ainsi, Théo Hernandez est plus souvent sollicité sans son couloir gauche. Les Bleus vont peut-être devoir effectuer un changement tacite en amont de la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine car Lionel Messi est en grande forme et il bien motivé à remporter cette édition au Qatar.