EdF : Du Ballon au Soulier d’Or, Benzema ne s'arrêtera pas

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A cause des blessures de certains cadres, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps risque de présenter une équipe affaiblie au Mondial 2022. Pas de quoi inquiéter Mikaël Silvestre qui voit toujours une solide colonne vertébrale.

Comme tous ses homologues qualifiés pour le Mondial 2022, Didier Deschamps doit être impatient de décoller en direction du Qatar. Le sélectionneur de l’équipe de France voit ses internationaux se blesser les uns après les autres, et pas des moindres. Son vice-capitaine Raphaël Varane souffre actuellement d’une lésion à la cuisse qui l’empêchera de jouer avec Manchester United jusqu’à la trêve. Rien de très inquiétant pour Mikaël Silvestre qui fait totalement confiance à William Saliba.

« Que Varane soit là ou pas, je pense que Saliba doit faire partie de la liste, a commenté l’ancien Bleu pour Betting Expert. Il doit disputer la Coupe du monde après le grand cap qu'il a franchi cette année et ce qu'il a pour le moment réussi avec Arsenal. C'est un atout pour Arsenal. Quand vous êtes leaders de Premier League, il est difficile pour le sélectionneur de s'interroger sur sa présence. Je ne sais pas s'il sera titulaire, mais il devrait en être proche. »

D’après Mikaël Silvestre, Didier Deschamps n’a pas non plus à s’inquiéter pour le poste de gardien où Hugo Lloris répondra présent selon lui. « Quand vous avez autant d'expérience et de sélections... C'est comme David de Gea, vous ne pouvez pas vraiment contester leur suprématie et leur place dans l'équipe, a comparé le consultant. C'est le capitaine. Donc je pense qu'il faut continuer avec lui et lui donner un maximum de confiance parce qu'il est en pleine forme. OK, il a commis une ou deux erreurs, mais ça n'affectera pas sa confiance, ce qui est le plus important avant une compétition. »

Benzema sur sa lancée ?

Enfin, l’ancien défenseur de Manchester United se montre également serein en ce qui concerne le secteur offensif. La preuve avec son pronostic sur le futur meilleur buteur du Mondial. « Je choisirais Benzema, a prédit Mikaël Silvestre. J'observe les attaquants du Brésil, de l'Argentine de la France et celui qui est top, c'est Benzema. C'est lui que je choisirais. » L’entrejeu n’est pas évoqué, mais les incertitudes tricolores se situent bien au milieu de terrain. Ce poste où les cadres Paul Pogba et N’Golo Kanté ont déjà déclaré forfait.