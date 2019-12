EdF : Disputer l'Euro avec son pote Mbappé, il en rêve

Dans : Equipe de France.

Absent lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France, Jonathan Ikoné espère revenir à Clairefontaine, lui qui rêve de disputer l’Euro avec les Bleus.

Dans une forme ascendante ces dernière semaines, l’attaquant de Lille fait le maximum pour accrocher une place dans le groupe tricolore. Grand ami de Kylian Mbappé, avec qui il partage un passage à Bondy dans sa jeunesse, Jonathan Ikoné est revenu dans les colonnes du Parisien sur sa relation avec le buteur du Paris Saint-Germain. Pour l’ancien meneur de jeu de Montpellier, il serait forcément spécial de disputer une telle compétition avec le maillot de l’Equipe de France au côté de son grand ami.

« On devait être ensemble à Clairefontaine lors de l'avant-dernier rassemblement ( NDLR : pour les matchs en Islande et contre la Turquie en octobre ) mais Kylian était blessé. On verra à l'avenir si j'arrive à réintégrer l'équipe de France. Ce serait génial de pouvoir rejouer avec lui. (…) Si je pense à l'Euro ? Oui ! Ce serait le rêve de le disputer avec Kylian et je vais essayer de l'accomplir. Tous les deux, on vit un rêve. Il est fier de ses performances et j'en suis fier aussi. On a travaillé pour en arriver là » a commenté Jonathan Ikoné, qui doit néanmoins faire face à une rude concurrence en Equipe de France avec Lemar, Payet, Thauvin, Martial, Coman ou encore Fekir pour accompagner les incontournables Griezmann, Giroud et Mbappé.