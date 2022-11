EdF : Didier Deschamps hésite encore sur trois joueurs

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Ce mardi soir à 20 heures, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs de l’Equipe de France sélectionnés pour la Coupe du monde au Qatar.

Les incertitudes sont nombreuses autour de la liste de Didier Deschamps. A ce stade, on ne sait même pas le nombre de joueurs qui seront convoqués par le sélectionneur de l’Equipe de France pour défendre les chances tricolores au Qatar. Selon les dernières tendances dévoilées par L’Equipe, il n’est pas impossible que Didier Deschamps se laisse tenter par une liste à 26 joueurs afin de prévenir toute blessure ou toute méforme durant la compétition. Outre le nombre de joueurs à sélectionner, Didier Deschamps hésite encore sur la sélection de trois joueurs. Selon le quotidien national, son premier casse-tête concerne les gardiens : faut-il sélectionner Mike Maignan, toujours blessé et qui pourrait tout juste être opérationnel pour le début de la compétition ? Mardi soir, Didier Deschamps n’avait toujours pas tranché cette question brûlante.

Maignan, le doute est toujours présent

Dans le cas où il se passerait de Mike Maignan, le sélectionneur de l’Equipe de France ferait appel à Steve Mandanda en numéro deux tandis qu’Alphonse Areola n’est pas plus qu’un numéro trois dans l’esprit du sélectionneur national. De plus, intégrer l’expérimenté Steve Mandanda dans un groupe qui a déjà perdu Paul Pogba et Ngolo Kanté ne laisse pas insensible le staff de l’Equipe de France. Reste que depuis quasiment un an, Mike Maignan est le meilleur gardien français et que par conséquent, son absence serait un coup dur que Didier Deschamps aimerait éviter. Le doute est donc encore présent et les prochaines heures seront décisives dans ce dossier. Le sélectionneur tricolore hésite sur un autre joueur qui pour le coup, est totalement opérationnel : il s’agit de Jonathan Clauss. Moins brillant qu’au début de la saison avec l’OM, le piston droit de 29 ans ne fait pas l’unanimité et sa présence va surtout dépendre du système tactique que Didier Deschamps aura choisi pour cette Coupe du monde. Si sa liste s’articule sur la base d’une équipe à quatre défenseurs, Jonathan Clauss pourrait être le grand absent de la liste.

Une grosse incertitude au milieu de terrain

Le troisième doute de la liste de Didier Deschamps concerne le milieu de terrain. Dans ce secteur de jeu, le sélectionneur de l’Equipe de France va faire appel à trois éléments. Et pour l’instant, seuls trois joueurs sont certains de faire le voyage au Qatar selon L’Equipe : Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana et Adrien Rabiot. Les deux dernières places font l’objet de grosses hésitations au sein du staff, qui va devoir éliminer un joueur parmi Jordan Veretout, Mattéo Guendouzi et Eduardo Camavinga. Pour l’heure, aucune tendance ne se dessine à ce niveau-là et la surprise risque bien d’être totale au moment de l’annonce de la liste à 20 heures sur TF1. En revanche en attaque, Didier Deschamps a les idées claires et ne devrait pas réserver de surprise : Karim Benzema, Olivier Giroud, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Christopher Nkunku et Ousmane Dembélé seront du voyage. Une ligne offensive qui a de quoi faire peur au monde entier et qui affiche complet, contrairement aux autres secteurs du jeu. Par ailleurs, les incertains Varane, Kimpembe ou encore Koundé devraient faire partie de la liste, le médecin des Bleus ayant reçu des nouvelles rassurantes de tous ces joueurs.