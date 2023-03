EdF : Didier Deschamps avoue avoir une chance énorme

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France entre dans un nouveau cycle après le départ à la retraite de plusieurs cadres. Mais elle peut compter sur un énorme réservoir de jeunes dont Didier Deschamps se félicite ouvertement.

Championne du monde en 2018, l’équipe de France a failli réaliser un incroyable doublé en 2022, buttant en finale aux tirs au but face à l’Argentine. A chaque fois, la défense tricolore a été une valeur sure des Bleus, même si seul Raphaël Varane a poursuivi l’aventure de bout en bout. Exit donc les Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, tous blessés, et place ensuite à Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba, Axel Disasi, Wesley Fofana et sans oublier Jean-Clair Todibo qui pointe le bout de son nez après des performances convaincantes avec Nice. L’ancien toulousain a parfaitement su redresser sa carrière après un échec très tôt au FC Barcelone, et il savoure désormais sa remontée au niveau international. « Un rêve qui devient réalité ! Je suis si fier d’être convoqué en équipe de France. Merci à tous pour votre soutien, et allez les Bleus », a confié Todibo en apprenant qu’il était retenu à la dernière minute pour les deux prochains matchs des Bleus.

L'après-Varane n'inquiète pas

Un réservoir qui permet à Didier Deschamps d’être serein après la retraite prématurée de Raphaël Varane qui laisse forcément un énorme trou en terme de charisme et d’expérience chez les Bleus. Mais le réservoir est énorme, et il force l’admiration de toute la planète football. Didier Deschamps va devoir trouver sa charnière, mais il ne manque pas de choix. « Dans la catégorie jeunes joueurs, qu’ils soient en France ou à l’étranger, il y en a beaucoup qui présentent un potentiel pour le niveau international. En ce qui concerne les défenseurs centraux, ce réservoir est bien rempli », a reconnu le sélectionneur national. L’affrontement à venir face aux Pays-Bas servira de bon test pour les joueurs sollicités par le champion du monde 1998. Ce dernier est bien placé pour savoir, vu ce qu’il a vécu comme joueur avec Laurent Blanc, Marcel Desailly, Lilian Thuram ou Frank Leboeuf, que la défense centrale est le socle de toute équipe désirant aller loin dans les compétitions.