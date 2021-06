EdF : Deux blessés à l’entraînement des Bleus

Dans : Equipe de France.

Au lendemain du match face au Portugal, que Lucas Hernandez et Lucas Digne ont quitté sur des pépins physiques, qui semble plus grave pour le joueur d’Everton, l’entrainement a été aussi marqué par des problèmes à ce niveau.

Marcus Thuram et Thomas Lemar ont tous les deux quitté la séance avant l’heure. L’attaquant de M’Gladbach s’est plaint des adducteurs, ce qui n’est jamais bon signe. De son côté, le milieu de terrain de l’Altético de Madrid a subi un choc avec Mike Maignan et souffrait de cheville gauche, au point de beaucoup boiter pour sortir du terrain, porté par deux membres du staff. Des pépins qui s’accumulent pour Didier Deschamps, même s’il est bien évidemment trop tôt pour savoir si cela générera une indisponibilité. En tout cela, cela confirme le sentiment de ces derniers jours, à savoir que les Bleus souffrent beaucoup de la chaleur, et ce dernier entrainement à Budapest avant de filer à Bucarest le démonter encore une fois.