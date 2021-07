EdF : Deschamps viré à cause de Mbappé ? Guy Roux soulagé

Dans : Equipe de France.

Maintenu à son poste par Noël Le Graët, Didier Deschamps n’a jamais été véritablement inquiété malgré les déboires de l’équipe de France à l’Euro.

La déception est bien là, mais avec un groupe bien installé et les récents succès, le sélectionneur a été conforté dans sa place pour la Coupe du monde au Qatar. Une bonne nouvelle pour Guy Roux, qui n’aurait pas compris que « DD » soit éjecté alors que, pour l’ancien entraineur de l’AJ Auxerre, tout s’est visiblement joué sur le penalty manqué par Kylian Mbappé. Dans un édito pour L’Yonne Républicaine, le coach au bonnet part du principe qu’un entraineur sous contrat doit rester en place quand une victoire ou une défaite ne tient qu’à un fil.

« Après cinq minutes de débat » dit le président Le Graët, et un bon déjeuner heureusement, Didier Deschamps s’est vu signifier que son contrat serait respecté. Il sera le sélectionneur de l’équipe de France de football jusqu’à la Coupe du monde qui aura lieu dans l’hiver 2022 au Qatar. Encore faudra-t-il que nous soyons qualifiés. Avec la Ligue des Nations et l’Euro 2020 qui vient d’avoir lieu en 2021, on s’y perd un peu. On ne doit pas limoger le cadre d’une équipe éliminée cinq penalties à quatre. Le cinquième manqué l’a été par le présumé meilleur attaquant Mbappé. On ne devrait pas limoger un entraîneur de n’importe quel sport parce qu’il a perdu un match, ou même parce qu’il est mal classé dans un championnat », a écrit Guy Roux, dans une vision du football qui ne colle pas vraiment avec les prérogatives des dirigeants de nos jours. En effet, seul le résultat compte, et Didier Deschamps bénéficie encore du succès acquis au Mondial 2018 pour rester en place. Sans cela, le nom de Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid, serait certainement revenu avec un peu plus d’insistance ces dernières semaines.