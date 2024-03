Le verdict tombe, le Mondial 2018 a tué Pogba

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Contrôlé positif à un test antidopage, le Français Paul Pogba a écopé d’une suspension de quatre ans. Si la sanction se confirme, le milieu de la Juventus Turin pourrait raccrocher les crampons et acter le gâchis d’une carrière que l’on annonçait plus glorieuse.

A l’heure où Paul Pogba reçoit des messages de soutien, notamment de la part de son sélectionneur Didier Deschamps, Graeme Souness, lui, a plutôt décidé d’accabler le Français. Le chroniqueur du Daily Mail n’a jamais été tendre avec le milieu de terrain. Alors même s’il partage sa « tristesse » pour celui qui avait « le potentiel pour devenir le meilleur milieu que notre sport ait jamais connu », le consultant a profité de son édito pour souligner le gâchis provoqué par le Turinois.

« C'est son manque d'honnêteté et ses efforts insuffisants qui m'ont toujours frustré, a regretté Graeme Souness. Franchement, il était fainéant. » L’Ecossais évoque la carrière de Paul Pogba au passé, ce dernier ayant écopé d’une suspension de quatre ans après son contrôle antidopage positif. Peut-être la fin d’une trajectoire sur le déclin depuis ce fameux titre avec l'équipe de France. « Il a gâché sa carrière, a dénoncé Graeme Souness. En remportant le Mondial avec la France en Russie en 2018, il s'est permis de s'installer dans son fauteuil et n'a jamais été totalement impliqué pour devenir un joueur d'équipe. »

Pogba trop vite récompensé

« Je le critiquais tellement, et je ne tire aucune satisfaction en disant que j'avais raison, parce que je voyais cet énorme potentiel, a-t-il poursuivi. On aurait pu persévérer avec lui mais je suis désolé de dire qu'il était perdu après le sacre au Mondial. Il est le parfait exemple du joueur qui a trop obtenu trop tôt dans sa carrière. Richesse. Gloire. Gagner la plus grande chose que vous puissiez gagner dans le football. Cela veut dire qu'il se reposait sur ses lauriers. »

Pour sa défense, l’international tricolore n’a pas été épargné par les pépins physiques, ni par la tentative d’extorsion dont il a été victime. Il n’empêche que l’on attendait un meilleur parcours pour Paul Pogba, dont l’histoire sur les terrains risque de s’arrêter très tôt. « Il a 30 ans et on ne le verra plus dans l'élite du football. C'est une fin désespérément triste pour la carrière d'un joueur qui avait le monde à ses pieds et dont on aurait peut-être encore parlé pendant 20, 30 ou 40 ans », a regretté l’ancien manager de Liverpool.