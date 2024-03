EdF ‍: Deschamps soulagé, il est de retour ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Orpheline de son meneur de jeu, l'équipe de France n'a pas brillé lors des deux derniers matchs. Didier Deschamps voit avec soulagement Antoine Griezmann retrouver le chemin des terrains en pleine possession de ses moyens en cette fin de semaine.

Pour la première fois depuis 2017, Antoine Griezmann n’était pas sur le terrain pour un match de l’équipe de France, mettant ainsi un terme bien malgré lui à 84 rencontres consécutives disputées sous le maillot bleu. Touché à la cheville lors du match aller face à l’Inter Milan, le meneur de jeu tricolore avait tenu sa place tant bien que mal dans les matchs suivants, au retour puis contre le Barça, sans parvenir à donner plus. Ce repos de 10 jours lui a en tout cas fait le plus grand bien, et la presse espagnole annonce que sa cheville ne le dérange plus. De quoi retrouver le rythme en vue des belles échéances de l’Atlético de Madrid en Liga et surtout en Ligue des Champions avec un quart de finale à venir contre le Borussia Dortmund.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

La reprise ne sera que lundi contre Villarreal pour Antoine Griezmann, qui a donc encore le temps de bien récupérer, et c’est toute la France qui peut s’en frotter les mains. En effet, en son absence, les Bleus ont été en grande difficulté pour l’animation offensive, le manque de combinaison et aussi de finesse technique ayant cruellement été souligné pour les matchs face à l’Allemagne et le Chili. Didier Deschamps doit désormais espérer que son meneur de jeu termine la saison en pleine forme, pour être de nouveau un atout majeur de la France à l’Euro en Allemagne au mois de juin.