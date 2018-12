EdF : Deschamps ressort la machine à tacles pour la Belgique

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Une nouvelle fois questionné sur la victoire de l'équipe de France contre la Belgique en Coupe du Monde, Didier Deschamps a mis les choses au point.

Les Belges ont toujours le seum. Depuis juillet dernier, et leur défaite en demi-finale du Mondial russe (0-1), les Diables Rouges n'arrivent toujours pas à comprendre comment ils ont pu perdre contre les Bleus. Par conséquent, les joueurs du plat pays n'ont eu de cesse de multiplier les critiques envers le style de jeu des champions du monde. Des piques qui n'atteignent même pas Didier Deschamps, car le sélectionneur tricolore sait qu'il a utilisé les bons leviers pour faire déjouer l'une des meilleures formations internationales.

« La Belgique à la Coupe du Monde ? On a été meilleurs qu’eux. Vous avez regardé le quart de finale contre le Brésil ? Ils ont passé la dernière demi-heure à défendre. C’est un rapport de force. Je pense que sur ce match-là, on a trop défendu, mais on a très, très bien défendu. On a fait 6 fautes, lors d’une demi-finale de Coupe du Monde. Alors ils ont eu la possession. Après si faire des passes entre les 3 défenseurs centraux c’est de la possession…. Certes ils ont eu plus le ballon, mais on peut regarder les chiffres aussi. On a frappé deux fois plus au but qu’eux. Je préfère l’avoir le ballon, mais c’est un rapport de force. Tu sais que si tu joues l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique, il y a de très fortes possibilités que tu ne l’aies pas, donc il faut s’adapter et être efficace. Et surtout ne pas rester entre les deux zones ou trop bas », a balancé, sur RMC Sport, DD, qui pense donc toujours que le beau jeu est finalement celui qui gagne. Reste à savoir si cette philosophie si spéciale, et pas forcément audacieuse, perdurera jusqu'à l'Euro 2020...