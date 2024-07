EdF ‍: Deschamps répond aux anti-France

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

Malgré les critiques qui touchent le style de jeu de son équipe de France, Didier Deschamps reste droit dans ses bottes alors que son pays s’apprête à disputer un quart de finale face au Portugal ce vendredi.

Finale à l’Euro 2016, victoire à la Coupe du Monde 2018, finale au Mondial 2022… Le bilan des Bleus lors des dernières compétitions internationales est tout bonnement exceptionnel. Si la défaite face à la Suisse en huitièmes de l’Euro 2021 reste le seul accroc marquant de ces dernières années, la France est bien partie pour réaliser une nouvelle grosse performance durant cet Euro 2024. Vainqueurs de la Belgique lundi (1-0), les Bleus vont affronter le Portugal de Cristiano Ronaldo ce vendredi en quarts de finale à Hambourg. Un rendez-vous pour l’histoire lors duquel la France devra afficher un meilleur visage que celui montré lors des premiers matchs de cet Euro 2024. Solide derrière et à la peine devant, le pays tricolore n’a pas vraiment convaincu dans le jeu, par rapport à l’Espagne ou l’Allemagne, les autres favoris. Pas un véritable souci pour Didier Deschamps.

« Les critiques ont toujours fait partie de mon quotidien »

📢 Deschamps sur les critiques sur le jeu : "Contre la Belgique, il y avait de la tension, c'était un match très tactique, c'est plus emballant de gagner 5-4, mais c'est pas toujours le football de gagner 5-4" #Euro2024 pic.twitter.com/7GL2yIScgz — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 4, 2024

« On a un engouement populaire qui est là, quoi que puisse penser chacun d'entre nous. Certains peuvent être moins contents, mais je n'ai vu quasiment que des gens heureux sur le dernier match, même si ce n'était pas très ouvert, très tactique. C'est toujours plus emballant de gagner 5-4, mais ce n'est pas toujours ça, le football. Je suis heureux de vivre de telles émotions et de les partager avec les supporters qui sont de plus en plus nombreux au stade et devant la télé. Il y a des critiques, vous êtes là pour faire votre métier. Mon président Philippe Diallo me dit qu'on lui pose beaucoup de questions sur moi, je lui réponds que je suis désolé ! Les critiques ont toujours fait partie de mon quotidien, lorsque j'étais joueur ou depuis que je suis entraîneur ou sélectionneur. Je ne dis pas que quelques années en arrière je le vivais de la même façon. Aujourd'hui, ça ne m'empêche pas de très bien vivre, sereinement et tranquillement », a lancé, en conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, qui espère juste prendre sa revanche sur les Portugais, huit ans après la défaite en finale de l’Euro 2016 au Stade de France…