EdF : Le maillot français s'arrache, même la FFF hallucine

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Grâce au très bon parcours de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2018, la Fédération Française de Football s’en met plein les poches.

Sous la houlette de Didier Deschamps, les Bleus réalisent un Mondial de rêve en Russie. Partie avec l'objectif d'aller en demi-finales, l'équipe de France se retrouve désormais en finale de la Coupe du Monde. Ce sera dimanche à Moscou. Mais en attendant, la FFF se frotte les mains durant ce joli été 2018. Comme les scènes de liesse après la qualification contre la Belgique (1-0) ont pu le prouver mardi, le public tricolore se reprend d'affection pour sa sélection. Autant dire que la vente de maillots de l'EdF pourrait atteindre un pic inédit au cours des prochains jours.

« On fait record sur record. On a une vente de maillots et de produits équipe de France en hausse de 30 % par rapport à la même période à l'Euro 2016 », explique un des responsables de la Fédé sur L'Equipe. Rien de plus logique à deux jours de la grande finale. « Il y a un effet naturel avec une augmentation des ventes de maillots de 8 à 10 % les années de Coupe du monde. Il y a aussi un effet lié au parcours des Bleus, ça devient un vrai fait de société. Et en cas de succès, les chiffres peuvent monter beaucoup plus haut », estime Julien Bernard, président du cabinet de conseil spécialisé Nova Consulting.

Déjà impressionnante ces derniers jours, l'affluence au magasin Nike sur les Champs-Elysées pourrait connaître un bond historique si les Bleus venaient à poser une deuxième étoile sur le maillot français à l'issue de leur duel contre la Croatie.