EdF : Deschamps rassure Matuidi, il peut signer à Miami

Dans : Equipe de France.

La signature de Blaise Matuidi à l'Inter Miami est imminente, et le milieu de terrain a tenu à avoir des certitudes avant de quitter l'Europe pour la Major League Soccer.

Même s’il lui reste un an de contrat avec la Juventus, Blaise Matuidi semble avoir fait le choix de non seulement quitter le club turinois, mais également de tourner le dos à l’Europe. Car tout le monde semble d’accord pour annoncer la prochaine signature du milieu de terrain français à l’Inter Miami, le club qui appartient à David Beckham, coéquipier de Blaise Matuidi pendant quelques mois au Paris Saint-Germain. Pilier de l’équipe de France, où Didier Deschamps lui a toujours fait confiance, le joueur de 33 ans a toutefois voulu s’assurer que ce départ vers le championnat nord-américain de football ne lui fermait pas définitivement les portes des Bleus. Et c’est pour cela que Blaise Matuidi a pris son téléphone afin de parler avec le sélectionneur des champions du monde.

Journaliste sur France-Info, Fabrice Hawkins affirme que Didier Deschamps a clairement fait savoir au milieu de terrain qu’il comptait sur lui-même si Matuidi signait à Miami. « Didier Deschamps a assuré à Blaise Matuidi qu’il n’allait pas l’écarter de l’équipe de France après son départ à l’Inter Miami. Le sélectionneur des Bleus compte sur lui, notamment pour accompagner les jeunes. Matuidi l’a appelé avant de prendre sa décision », indique Fabrice Hawkins. De quoi faciliter le choix du joueur français au moment de quitter la Juventus.