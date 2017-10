EdF : Deschamps ne fera pas de Mbappé la star des Bleus

Dans : Equipe de France, PSG.

En raison de ses bonnes prestations au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a pris une nouvelle dimension en équipe de France.

Fini le petit jeune qui débarque, place au prodige capable de qualifier les Bleus pour le Mondial 2018. En effet, certains aimeraient voir la sélection tricolore « s’articuler » autour de l’attaquant parisien. « Qu'est-ce que cela veut dire, articuler ? Il fait partie d'une équipe, il se fond dans un collectif avec des qualités qui lui sont propres. Et il en a beaucoup, il n'y a aucun doute là-dessus », a tempéré Didier Deschamps, toujours aussi mystérieux lorsqu’il s’agit d’évoquer sa composition de départ.

« Giroud ou Mbappé, lequel en premier sur la feuille de match ? Je ne sais pas quoi répondre (rires). Je peux mettre les deux, aucun souci ! », a esquivé le sélectionneur des Bleus, habitué à brouiller les pistes face aux médias. En tout cas, on s’aperçoit que Deschamps refuse de donner trop d’importance à Mbappé, du moins dans ses propos… Pour le reste, on en saura plus ce samedi aux alentours de 19h45, soit une heure avant le coup d’envoi du match en Bulgarie.