EdF : Benzema en finale, Deschamps se force à sourire

Depuis son départ pour cause de blessure, Karim Benzema reste un sujet sensible pendant ce Mondial 2022. Le sujet dérange le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps qui a bien du mal à cacher son agacement en conférence de presse.

On se croirait presque reparti quelques années en arrière, à l’époque où le sujet Karim Benzema irritait Didier Deschamps. Rien ne laissait paraître d’éventuelles tensions il y a encore quelques semaines. Mais depuis le forfait de l’attaquant français, un malaise s’est apparemment installé. La preuve avec la dernière publication du Madrilène sur Instagram. « Ça ne m’intéresse pas », a écrit l’ancien Lyonnais, sans en dire davantage.

En tout cas, le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas non plus intéressé par la possible venue de KB9 pour assister à la finale du Mondial contre l’Argentine dimanche. « Vous vous passez le mot entre journalistes étrangers ? Si je ne réponds pas, vous allez dire que je suis énervé, a lâché le technicien à un journaliste brésilien. J'ai des joueurs qui ont été blessés avant. Karim en fait partie. Le dernier à s'être blessé, c'est Lucas Hernandez. Depuis, j'ai 24 joueurs à gérer et vous les connaissez. »

Deschamps n'a pas aimé la question

« Poser la question vis-à-vis de ces joueurs-là, si je peux me permettre, c'est pour le moins maladroit, voire un peu plus, a reproché Didier Deschamps. Le groupe est là. Je ne m'occupe pas des invitations des joueurs, anciens joueurs ou des joueurs blessés. Je ne sais pas qui sera là. On avait un groupe au départ et qui, de par ce qu'il s'est passé... On en a perdu trois, avec Christopher Nkunku au début, puis Karim et Lucas Hernandez. Ils ont fait partie du début de l'aventure. Ils seront 24 demain pour affronter l’Argentine. Je souris, au cas où… » Mais le sourire du sélectionneur ne trompe personne.