EdF ‍: Deschamps l'ignore, il jure de ne pas trahir la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable à Wolfsburg en Bundesliga, Maxence Lacroix fait partie des Français qui enchainent les belles prestations à l’étranger et qui espèrent un jour convaincre Didier Deschamps de leur donner une chance.

Patron de la défense de Wolfsburg, Maxence Lacroix attend patiemment son heure en Equipe de France. Barré par une concurrence démentielle avec des joueurs du calibre de Konaté, Upamecano, Saliba, Pavard, Koundé, Todibo ou encore Lukeba, le natif de Villeneuve-Saint-Georges continue de briller en Allemagne. Titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Niko Kovac au VFL Wolfsburg, Maxence Lacroix a un objectif secret : l’Equipe de France. Invité de RMC, l’ancien joueur de Sochaux a évoqué ce rêve alors qu’il dispose aussi de la possibilité de choisir la sélection allemande.

Une option qu’il n’a pas l’intention d’activer tant son seul et unique rêve sur le plan international est d’intégrer l’Equipe de France en parvenant à convaincre Didier Deschamps de faire appel à lui. « On va dire que l’équipe de France c’est une équipe où il y a beaucoup de compétition. À chaque poste il y a de très bons joueurs. Tous les joueurs de l’équipe jouent dans de très grands clubs » a commenté Maxence Lacroix sur RMC au moment de justifier son absence en sélection pour le moment, avant de poursuivre.

Maxence Lacroix attend son heure avec la France

« Pour l’instant, Wolfsburg ne joue pas de grande compétition et on sait que tous les joueurs qui évoluent en équipe de France jouent dans les grandes compétitions européennes. Je pense qu’il faut que je passe ce palier de jouer régulièrement des matchs du très haut niveau. Et à ce moment-là on pourra voir si je peux postuler à l’équipe de France » estime le défenseur de Wolfsburg, qui poursuit. « Je ne me sens pas trop allemand, je suis fier d’être français. Je pense que dans mon travail quotidien, cela me met un petit challenge de se dire qu’on peut être défenseur central en équipe de France. C’est quelque chose qui m’anime tous les jours, c’est un bon challenge » estime Maxence Lacroix. Le défenseur de Wolfsburg ne s’imagine donc pas choisir une autre sélection à l’instar d’Aymeric Laporte ou de Robin Le Normand, qui ont opté pour l’Espagne au vu de la concurrence démentielle en Equipe de France. Un état d’esprit que Didier Deschamps saura apprécier à sa juste valeur, en attendant peut-être de faire appel à Maxence Lacroix dans les semaines ou les mois à venir.