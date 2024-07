EdF ‍: La France a le meilleur défenseur du monde

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Loin d’être titulaire indiscutable de l’Equipe de France avant l’Euro, William Saliba s’impose comme l'un des meilleurs joueurs des Bleus durant la compétition. Il est désormais un taulier de Didier Deschamps.

Systématiquement appelé par Didier Deschamps depuis deux ans, William Saliba n’avait cependant pas l’étiquette du taulier en Equipe de France, malgré son statut de joueur figurant dans l’équipe-type de la Premier League depuis deux ans. A la Coupe du monde 2022, Raphaël Varane, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté lui étaient préférés et tout laissant à penser que William Saliba serait remplaçant au coup d’envoi de l’Euro. Contre toute attente, celui qui est passé par l’ASSE, Nice ou encore l’OM, a démarré contre l’Autriche. Depuis, il n’a plus quitté le onze et on imagine mal comment Didier Deschamps pourrait désormais se passer de celui qui s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de l’Euro 2024.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur William Saliba et le quotidien sportif n’y va pas par quatre chemins en qualifiant le défenseur des Bleus comme « l’un des meilleurs centraux au monde ». Ce n’est pas Mattéo Guendouzi, son ancien coéquipier à Marseille et avec la France, qui va dire le contraire. « Je sens que les attaquants de Premier League ont de plus en plus peur de lui parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas le passer en un-contre-un, mais aussi parce qu'il a une superbe vision du jeu, il est sur toutes les trajectoires. Avec le ballon, il est toujours très serein. Il s'octroie toujours deux ou trois montées de balle où il adore aller fixer les attaquants, conduire le ballon sur 40-50 mètres » analyse Mattéo Guendouzi dans les colonnes du quotidien sportif avant de conclure.

William Saliba fait l'unanimité

« Il joue très souvent vers l'avant, il n'a pas peur de faire des passes qui cassent les lignes. Quand il a la confiance d'un coach, d'une équipe, d'un staff, il est injouable,. C'est là où il va montrer au mieux ses qualités. Avec Sampaoli, ça s'est passé comme ça. Avec Arteta, maintenant aussi » explique en détails l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, aux anges devant les prestations de William Saliba avec l’Equipe de France. Le défenseur d’Arsenal parvient enfin à transposer chez les Bleus ce qu’il fait de superbe en club depuis plusieurs années, et c’est Didier Deschamps qui peut jubiler car après la retraite de Raphaël Varane, le sélectionneur des Bleus a enfin trouvé son nouveau taulier en défense. Et vu l’âge de Saliba (23 ans), c’est peut-être parti pour dix ans.