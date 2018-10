EdF : Deschamps et Zidane n'ont rien à voir, sauf sur ce point...

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Présent au Sportel de Monaco en début de semaine, Didier Deschamps a été interrogé sur plusieurs sujets dont bien évidemment la victoire de la France en Coupe du monde. Le sélectionneur tricolore a également été invité à s’exprimer sur Zinedine Zidane, actuellement sans club après avoir remporté trois fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le coach des Bleus a confirmé que sa méthode n’avait pas grand-chose à voir avec celle de l’ancien n°10 même s’ils se rejoignaient sur un point bien précis : la culture de la gagne, légendaire chez Didier Deschamps et bien entretenue également par Zinedine Zidane.

« Me comparer à Zizou, c'est gentil, mais Zizou, c'est Zizou, a déclaré Deschamps. Déjà, il a été hors normes dans sa première vie, en tant que joueur, il l'est aussi en tant qu'entraîneur avec ses trois victoires consécutives en Ligue des champions. Mais on ne fait pas tous les deux le même métier. Lui, il est entraîneur de club et moi de sélection. On a des idées différentes car on n'a pas la même personnalité ni le même caractère. Mais on est là pour la même chose : la gagne. Et après, le maître mot, c'est s'adapter. Moi, je ne me vois pas arriver et dire : "Voilà, je vais faire ça et vous suivez". Il faut s’adapter par rapport aux joueurs que l’on a, leur profil, le contexte. Après, le style… Si l’on veut copier le Barça, ce sera une copie, une mauvaise copie parce qu’on ne peut pas » a expliqué le sélectionneur des Bleus, sous contrat avec la FFF jusqu’en juin 2020 et qui laissera peut-être sa place à Zidane, un jour. Qui sait…