EdF ‍: Deschamps écarte Zidane avec respect

Les mauvaises copies délivrées par l'Equipe de France récemment mais surtout la gestion des stars françaises ont fragilisé Didier Deschamps dans l'opinion. Le sélectionneur peut-il être écarté à court terme ? Ce journaliste n'y croit pas une seconde.

Réputé intransigeant dans sa gestion d'un groupe, Didier Deschamps a t-il perdu la main en Equipe de France ? Ces dernières semaines, les Bleus ont été fragilisé par plusieurs polémiques : la retraite inattendue de Griezmann, l'absence de Mbappé, la question épineuse du capitanat et la virée de Mbappé en Suède. Des évènements qui semblent indiquer que ça ne tourne plus vraiment rond chez les Bleus. En parallèle de ce contexte spécial, l'Equipe de France ennuie ses supporters au niveau du jeu. Après un Euro allemand décevant, les dernières sorties n'ont pas été beaucoup plus convaincantes. De quoi affecter la cote de Didier Deschamps.

Deschamps ira jusqu'en 2026

Le sélectionneur est contesté dans l'opinion avec des sondages défavorables et des sifflets entendus lors du récent France-Belgique à Lyon. De plus en plus de supporters demandent son remplacement par Zinédine Zidane, candidat déclaré au poste depuis plusieurs mois. Une prise de pouvoir de Zizou est-elle envisageable à court terme ? Non, répond Harold Marchetti du Parisien. Le journaliste indique que Didier Deschamps est toujours motivé par son travail, qu'il vise le Mondial 2026 et surtout qu'il ne considère pas Zidane comme une menace crédible.

« Il ne faut pas prêter cas à toutes ces rumeurs. Didier Deschamps fait son métier du mieux possible et on peut difficilement remettre en cause son bilan en douze ans. Il a toujours eu la latitude de choisir son avenir. Il a quitté la Juventus après l'avoir fait remonter en Serie A. À Marseille en 3 ans il a ramené 6 trophées entre 2009 et 2012 et a préféré ensuite partir. Donc il ne s'accroche pas à son poste, ne vit pas avec l'épée de Damoclès Zidane au-dessus de sa tête. Il pense encore qu'il peut réussir un grand mondial 2026 avec une génération en partie régénérée. […] On a trop souvent cherché à opposer les deux champions du monde 1998. Ce ne sont pas des intimes mais ils ont un respect mutuel l'un pour l'autre », a t-il notamment écrit dans un questions-réponses sur le site du Parisien. Avec une demi-finale à l'Euro et une Ligue des Nations débutée correctement, difficile pour la FFF de clôturer l'ère Deschamps dans l'immédiat.