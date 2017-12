EdF : Deschamps dévoile le secret de sa future liste des 23 !

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Maintenant que la France connaît ses adversaires du premier tour de la Coupe du Monde, c'est la fameuse liste des 23 joueurs convoqués pour le Mondial qui va susciter le plus d'attente. A cinq mois de cette annonce, prévue le 17 mai, Didier Deschamps a pour l'instant l'embarras du choix, les candidats à une place au sein des Bleus étant nombreux. Se confiant ce dimanche dans L'Equipe, le sélectionneur national évoque la manière dont il va composer cette liste de 23 joueurs, histoire de fixer dès maintenant les règles du jeu. Car Didier Deschamps a des exigences, et elles ne sont pas uniquement sportives.

« C’est une richesse, je ne vais pas me plaindre si j’ai l’embarras du choix avec des joueurs de qualité à tous les postes. Je sais très bien que des joueurs qui mériteraient d’être retenus ne le seront pas. Beaucoup ont le niveau international. Mais la liste finale, c’est 23, ce n’est pas extensible. Il faudra trancher sur différents critères. Les performances sportives au cours de la saison et le niveau affiché avec l’équipe de France sont prépondérants. Mais l’objectif, c’est toujours de parvenir à être le plus efficace collectivement. La liste, c’est le fruit d’une longue, longue réflexion (...) Chacun s’amusera à faire sa liste. J’ai des infos internes que tout le monde n’a pas et qui m’amènent à prendre ces décisions. Ma liste, ce n’est pas x, y, z, 23 lettres de l’alphabet, c’est une vision globale et collective de la situation, pas forcément les 23 meilleurs. Il s’agit de construire un groupe capable, sur le plan sportif et humain, de vivre ensemble pendant de longues semaines et d’être performant », a prévenu, dans le quotidien sportif, Didier Deschamps, qui a déjà vécu un Mondial et un Euro à la tête de l'équipe de France et sait donc ce qu'il fait et surtout ce qu'il veut.