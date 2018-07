EdF : Deschamps confirme qu'il reste coach des Bleus jusqu'en 2020 !

Dans : Equipe de France.

Hatem Ben Arfa et ceux qui ont critiqué le style de jeu de l'équipe de France version Didier Deschamps en Russie vont devoir l'accepter et s'y faire, ce dernier restera bien le sélectionneur national tricolore au moins jusqu'à l'Euro 2020. Invité ce mercredi soir du 20h de TF1, Didier Deschamps a justifié sa décision de ne pas faire comme Aimé Jacquet, lequel avait tiré sa révérence après la victoire dans le Mondial 98.

Le coach des Bleus n'a eu aucun mal à justifier sa décision, qui est tout sauf une surprise, même si la démission de Zinedine Zidane du Real Madrid avait suscité quelques remous autour de l'équipe de France. « Je n'ai pas pensé à partir pour deux raisons. Une, je suis quelqu'un qui tient ses engagements et je fais en sorte d'atteindre les objectifs qui me sont fixés. La deuxième, qui est aussi importante pour moi, c'est une question de confiance et de respect par rapport à mon président . A partir du moment où il compte sur moi jusqu'en 2020, je serai là. Il faudra me supporter encore deux ans (sourire) », a lancé Didier Deschamps. Les adversaires de l'équipe de France vont également devoir s'y faire, le Champion du monde 2018 ne changera pas sa formule gagnante.