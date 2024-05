EdF ‍: Deschamps accorde un nouveau privilège à Kanté

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

De retour en équipe de France après deux ans d’absence, N’Golo Kanté a regagné les faveurs de Didier Deschamps malgré son départ en Arabie Saoudite l’été dernier. Et ce n’est pas la seule faveur accordée par le sélectionneur des Bleus apparemment attaché à une tradition instaurée en interne.

Revoilà N’Golo Kanté. Ancien cadre de l’équipe de France, le milieu de terrain fait son retour deux ans après sa dernière sélection en juin 2022. Son célèbre sourire s’était éloigné de Clairefontaine à cause de pépins physiques, puis surtout en raison de son départ en Arabie Saoudite. Le Français a en effet quitté Chelsea pour rejoindre Karim Benzema du côté d’Al-Ittihad. N’en déplaise à Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League n’a pas du tout le même niveau de compétitivité. D’où sa disparition des plans de Didier Deschamps.

Équipe de France : N’Golo Kanté va récupérer son numéro 13

Le sélectionneur des Bleus, tout de même convaincu par son retour en forme, a fini par le rappeler avant l’Euro 2024. Et ce n’est pas la seule faveur accordée à N’Golo Kanté. En effet, le quotidien Le Parisien révèle une tradition au sein de l’équipe de France. En cas de retour dans la liste, les joueurs membres du groupe champion du monde en 2018 récupèrent automatiquement leur précédent numéro. Le milieu passé par Leicester City va donc retrouver son flocage 13. Et tant pis pour celui qui le portait juste avant, à savoir le défenseur central Ibrahima Konaté, contraint de se rabattre sur le 24.

Konaté perd son numéro

Le Red n’y verra sûrement aucun inconvénient. D’autant que le retour de N’Golo Kanté semble faire l’unanimité auprès des coéquipiers d’Antoine Griezmann. « C'est un réel plaisir de le revoir ici au château, s’est réjoui le vice-capitaine tricolore. On connaît le joueur et la personne, donc je suis très heureux de l'avoir avec nous. Et après son rôle, celui de "NG", de voler des ballons, de courir un peu partout, de ratisser le terrain et de nous faire gagner. Il est là pour ça et il a toujours le niveau pour ça. Donc ça va être une grande aide pour nous. » En plus de son numéro, N'Golo Kanté a aussi des chances de récupérer sa place de titulaire.