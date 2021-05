EdF : Des buts et du beau jeu, Benzema attendu en Bleu

Dans : Equipe de France.

Pour la première fois de sa carrière, Jules Koundé porte le maillot de l’équipe de France, celui des A et non plus celui des Espoirs comme cela était le cas auparavant.

En convoquant Jules Koundé dans sa liste des 26 pour l’Euro 2021, Didier Deschamps a offert une belle récompense au défenseur de 22 ans. Un cadeau que l’ancien Bordelais a toutefois bien mérité. Tout simplement parce qu’il a réalisé une grande saison avec le FC Séville, où il a marqué quatre buts en 49 matchs, dont un en Ligue des Champions. Alors qu’il devait passer son été avec l’équipe de Sylvain Ripoll chez les Espoirs, où un Euro en tant que capitaine l’attendait, Koundé va finalement jouer avec les meilleurs joueurs de son pays en juin prochain, et même jusqu’en juillet si les Bleus vont loin dans la compétition continentale. Une petite surprise pour Koundé. « J'ai été surpris, un petit peu, mais très content de voir mon nom figurer parmi les 26 », a-t-il d’abord lancé en conférence de presse.

« On n'attend rien de plus de lui que d'être Karim Benzema »

Après l’avoir croisé en Liga avec le Real Madrid, Koundé évolue désormais aux côtés de Karim Benzema, de retour en équipe de France. Du bonheur en barre pour le jeune défenseur : « On est tous conscients du joueur qu'il est, de la carrière qu'il réalise et de ce qu'il peut apporter à l'équipe de France. Les attentes sont surtout du côté des journalistes, de l'extérieur. Ici, je pense qu'on n'attend rien de plus de lui que d'être Karim Benzema, celui qui marque des buts, qui fait bien jouer l'équipe, qui apporte à l'équipe comme il le fait au Real Madrid ».

« Atteindre ce niveau-là »

Malgré ses yeux d’enfant au milieu de toutes les stars tricolores, celui qui est comparé à Sergio Ramos va bien chercher à gratter du temps de jeu lors des prochaines semaines, afin de débloquer son compteur en sélection. « Les titulaires sont des joueurs qui ont un passé fort avec l'équipe de France, qui ont déjà remporté la Coupe du monde, qui ont une grosse expérience en Ligue des champions, ce qui n'est pas encore mon cas. C'est aussi la confiance et la connaissance du très haut niveau. Mon objectif, c'est d'atteindre ce niveau-là, mais ça viendra avec le temps », a lâché Koundé, qui envisage de changer d’air lors du prochain mercato estival en rejoignant l’un des plus grands européens. Grâce à l’exposition qu’il va avoir en équipe de France, la mission ne sera que plus simple pour le joueur estimé à 60 millions d’euros.