EdF ‍: Dembélé ou Coman, Clauss a une nette préférence

Brillant contre les Pays-Bas avec Kingsley Coman devant lui, Jonathan Clauss a été moins tranchant offensivement face à l’Ecosse, un match durant lequel il était cette fois associé à Ousmane Dembélé à droite.

De retour en Equipe de France, Jonathan Clauss a marqué des points auprès de Didier Deschamps à huit mois de l’Euro. Titulaire lors de deux matchs, le latéral de l’Olympique de Marseille a brillé contre les Pays-Bas en se montrant rigoureux défensivement et très à l’aise offensivement avec une passe décisive pour Kylian Mbappé à la clé. Face à l’Ecosse mardi soir, Jonathan Clauss s’est montré plus prudent, se contentant de bien défendre. La différence entre les deux matchs se situe également sur le joueur que Clauss avait devant lui dans le couloir droit : Coman contre les Pays-Bas, Ousmane Dembélé face aux Ecossais.

Et pour Christian Karembeu, champion du monde 1998 avec l’Equipe de France, il est clair qu’il sera plus facile pour Jonathan Clauss de s’exprimer offensivement lorsqu’il sera associé à Coman plutôt qu’à Dembélé. Il s’explique. « Coman et Dembélé, ce sont des profils différents. Dembélé cherche plus le un contre un et donc Clauss doit être plus vigilant défensivement par rapport à une perte potentielle. Il peut moins s'engager. Coman joue plus simple, avec plus d'efficacité que Dembélé, qui doit encore progresser dans la prise de décision » a commenté dans les colonnes de L'Equipe l’ancien milieu de terrain des Bleus et du Real Madrid.

Plus de facilités pour Clauss avec Coman ?

Selon lui, il est clair que Jonathan Clauss aura plus de facilité à exprimer ses qualités offensives dans un système avec Kingsley Coman devant lui. Cela tombe bien pour lui, c’est à priori l’attaquant du Bayern Munich qui a marqué des points au profit d’Ousmane Dembélé lors de ce rassemblement. Grâce à son but contre l’Ecosse mais pas seulement, Coman ayant réalisé une excellente prestation dans son couloir droit face aux Pays-Bas vendredi soir. Au contraire, l’ailier droit du Paris Saint-Germain a signé une prestation décevante voire par moment insipide contre l’Ecosse mardi.