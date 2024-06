EdF ‍: « ‍Dembélé est catastrophique ‍», un ancien de Canal+ l'allume

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France s'est contentée d'un triste nul (0-0) vendredi soir contre les Pays-Bas. Et l'absence de Kylian Mbappé ne suffit pas à expliquer les performances insignifiantes d'un joueur tel qu'Ousmane Dembélé.

Tout comme face à l'Autriche, Didier Deschamps avait titularisé l'attaquant du Paris Saint-Germain face aux Néerlandais, et encore une fois Ousmane Démbélé a déçu. Ce samedi, les critiques pleuvent sur l'ailier de 27 ans, apparu totalement à court d'idées face à une défense des Pays-Bas très solide, mais pas non plus imprenable, même si ce 0-0 fait finalement les affaires des deux équipes dans la perspective de la suite de cet Euro 2024. Alors, au moment de noter la performance de Dembélé, à qui il a finalement mis un 3 sur 10, Pierre Ménès n'a pas été tendre avec ce dernier, et il lui a clairement fait savoir dans une chronique vidéo sans aucune pitié avec celui qui dans L'Equipe obtient également la même note après ce match raté contre Xavi Simons et ses coéquipiers néerlandais.

Dembélé doit faire mieux et vite avec la France

Thuram et Dembélé ce soir :pic.twitter.com/0MTVfJz9gL — Jason Burne (@Monty_Brogan69) June 21, 2024

Pour l'ancien membre du Canal Football Club, le bilant d'Ousmane Dembélé est terrible sur ce début d'Euro 2024. « Dembélé, c’est peut-être dommage qu’il n’ait pas joué 10 minutes de plus parce que ses meilleures actions, il les a faites avant de sortir. Mais avant, c’est catastrophique. Déjà, je n’ai pas eu l’impression qu’il avait compris son poste où il était plus milieu droit qu’ailier droit. Il était obligé de faire des dribbles avec des accélérations de 40 mètres pour se retrouver dans une position offensive à peu près intéressante. Mais bon, ça fait deux matchs que c’est notoirement insuffisant et la France n’a pas mis de but en deux matchs (Ndlr : contre l’Autriche c’était un csc) », fait remarquer Pierre Ménès concernant Ousmane Dembélé.